اعتقال مجموعة مبتزين يقومون بمساومة السائقين عبر رمي احدهم امام عجلاتهم

اعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الاثنين، الاطاحة بمجموعة تمتهن الاحتيال بأسلوب تمثيلي لإيقاع سائقي المركبات في فخ الابتزاز.

وذكرت القيادة في بيان، انه "بعد تكرار شكاوى المواطنين وانتشار تحذيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم القاء القبض على مجموعة تمتهن الاحتيال بأسلوب تمثيلي لإيقاع سائقي المركبات في فخ الابتزاز".

واشارت الى ان "المجموعة تعتمد خطة مدروسة، إذ يتعمد أحد أفرادها رمي نفسه أمام المركبات لإيهام السائق بوقوع حادث دهس، ليظهر بقية أفراد المجموعة فوراً ويباشروا بتهديد الضحية بتقديم شكاوى قانونية أو إثارة مطالبات عشائرية، مقابل مبالغ مالية للتنازل عنهم".

وتابعت: "التحرك الأمني جاء بعد توفر معلومات دقيقة، لاسيما عقب قيام أحد المواطنين بتوثيق لحظة ابتزازه وتصوير المتهمين أثناء استلامهم المبلغ المالي، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الكرادة ومركز شرطة المسبح ودوريات نجدة الكرادة الثاني، أسفر عن مداهمة شقة سكنية في منطقة الكرادة وإلقاء القبض على المتهمين".

واكملت انه "خلال التحقيق، أعترفوا بتنفيذ عدة عمليات بنفس الأسلوب في مناطق متفرقة من العاصمة، كما تبين أن أحدهم مطلوب سابقاً في قضايا سرقة"، لافتة الى انه "تم ايداعهم التوقيف وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".