الأخبار

اعتقال مجموعة مبتزين يقومون بمساومة السائقين عبر رمي احدهم امام عجلاتهم


اعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الاثنين، الاطاحة بمجموعة تمتهن الاحتيال بأسلوب تمثيلي لإيقاع سائقي المركبات في فخ الابتزاز.

وذكرت القيادة في بيان، انه "بعد تكرار شكاوى المواطنين وانتشار تحذيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم القاء القبض على مجموعة تمتهن الاحتيال بأسلوب تمثيلي لإيقاع سائقي المركبات في فخ الابتزاز".

واشارت الى ان "المجموعة تعتمد خطة مدروسة، إذ يتعمد أحد أفرادها رمي نفسه أمام المركبات لإيهام السائق بوقوع حادث دهس، ليظهر بقية أفراد المجموعة فوراً ويباشروا بتهديد الضحية بتقديم شكاوى قانونية أو إثارة مطالبات عشائرية، مقابل مبالغ مالية للتنازل عنهم".

وتابعت: "التحرك الأمني جاء بعد توفر معلومات دقيقة، لاسيما عقب قيام أحد المواطنين بتوثيق لحظة ابتزازه وتصوير المتهمين أثناء استلامهم المبلغ المالي، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الكرادة ومركز شرطة المسبح ودوريات نجدة الكرادة الثاني، أسفر عن مداهمة شقة سكنية في منطقة الكرادة وإلقاء القبض على المتهمين".

واكملت انه "خلال التحقيق، أعترفوا بتنفيذ عدة عمليات بنفس الأسلوب في مناطق متفرقة من العاصمة، كما تبين أن أحدهم مطلوب سابقاً في قضايا سرقة"، لافتة الى انه "تم ايداعهم التوقيف وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العدل تنفي صحة قائمة متداولة تخص جنسيات سجناء داعش المنقولين من سوريا إلى العراق
رئيس هيئة المنافذ يؤكد ضرورة إطلاع البرلمان على إجراءات مكافحة التهريب وحماية المال العام
اعتقال مجموعة مبتزين يقومون بمساومة السائقين عبر رمي احدهم امام عجلاتهم
الامن الوطني في ديالى يعتقل المسؤول الاعلامي لداعش الارهابي في احدى الجامعات
عمليات بغداد تعلن خطتها الأمنية الخاصة بشهر رمضان
اغتيال منتسب متقاعد بوزارة الداخلية شمال شرق بغداد
التربية تستثني ذوي الاحتياجات الخاصة من سنوات الانتظار في الامتحانات الخارجية
كركوك.. الحشد الشعبي ينفّذ عملية دهم وتفتيش مشتركة في يايجي
إستئناف نينوى تناقش إستلام ومحاكمة ارهابيي داعش المنقولين من سوريا
قوة من الحشد تعتقل متهم بالترويج لحزب البعث المحظور شرقي الانبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك