الشيخ الخزعلي والسفير الروسي يبحثان الشأن الإقليمي والعلاقات الثنائية

بحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، مع سفيرِ روسيا الاتحادية ، ألبروس كوتراشيف، اليوم الإثنين، الشأن الإقليمي والعلاقات بين العراق وروسيا.

وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، في بيان : إن "الأمين العام لحركةِ عصائب أهل الحقّ، الشيخ قيس الخزعلي، استقبلَ في مكتبِهِ ببغداد، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، ألبروس كوتراشيف".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث مجمل التطوّرات على الساحةِ الإقليمية، وآفاق تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينَ العراقِ وروسيا، إضافةً إلى تبادلِ وجهاتِ النظرِ بشأنِ الأوضاعِ الاقتصاديةِ والأمنيةِ في المنطقةِ".

وأكد الشيخ الخزعلي "أهمية اعتماد الحوار والتعاون المشترك بما يُسهمُ في دعمِ الاستقرارِ الإقليمي وتحقيق المصالح المتبادلة بين الدول".

واختتم البيان أن "الجانبين شدّدا على ضرورةِ توسيعِ مجالاتِ التنسيقِ بما يخدمُ أمن واستقرار الدولتين"