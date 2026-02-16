الأخبار

القبض على أحد أفراد شبكة تنشط في ترويج وتبييض العملة المزوّرة في السليمانية


أعلنت مديرية أمن إقليم كردستان في السليمانية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أحد أفراد شبكة تنشط في ترويج وتبييض العملة المزوّرة داخل المحافظة.

وقالت المديرية في بيان انه "بعد ورود معلومات استخبارية بشأن تحركات عصــابة مختصة بتداول عملات مزوّرة، شرعت بعمليات رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفرادها، وفي 16 شباط 2026، تم رصد وصول أحد عناصر الشبكة إلى مدينة السليمانية وبحوزته مبلغ يُقدّر بـ40 ألف دولار أمريكي، كان يعتزم ترويجه".

وأضافت أن "قوة من الأسايش تحركت لإلقاء القبض عليه فور وصوله، إلا أن المتهم رفض الامتثال وحاول مقاومة القوة الأمنية، ما أدى إلى إصـابـته خلال عملية الاعتقال، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وبيّنت المديرية أن "المتهم أُوقف وفق أحكام المادة (281) من قانون العقوبات العراقي"، مؤكدة "استمرار التحقيقات لكشف بقية المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على أحد أفراد شبكة تنشط في ترويج وتبييض العملة المزوّرة في السليمانية
الشيخ الخزعلي والسفير الروسي يبحثان الشأن الإقليمي والعلاقات الثنائية
العدل تنفي صحة قائمة متداولة تخص جنسيات سجناء داعش المنقولين من سوريا إلى العراق
رئيس هيئة المنافذ يؤكد ضرورة إطلاع البرلمان على إجراءات مكافحة التهريب وحماية المال العام
اعتقال مجموعة مبتزين يقومون بمساومة السائقين عبر رمي احدهم امام عجلاتهم
اعتقال مبتز الكتروني في محافظة كربلاء ابتز مواطن في محافظة واسط
الامن الوطني في ديالى يعتقل المسؤول الاعلامي لداعش الارهابي في احدى الجامعات
عمليات بغداد تعلن خطتها الأمنية الخاصة بشهر رمضان
اغتيال منتسب متقاعد بوزارة الداخلية شمال شرق بغداد
التربية تستثني ذوي الاحتياجات الخاصة من سنوات الانتظار في الامتحانات الخارجية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك