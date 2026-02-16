القبض على أحد أفراد شبكة تنشط في ترويج وتبييض العملة المزوّرة في السليمانية

أعلنت مديرية أمن إقليم كردستان في السليمانية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أحد أفراد شبكة تنشط في ترويج وتبييض العملة المزوّرة داخل المحافظة.

وقالت المديرية في بيان انه "بعد ورود معلومات استخبارية بشأن تحركات عصــابة مختصة بتداول عملات مزوّرة، شرعت بعمليات رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفرادها، وفي 16 شباط 2026، تم رصد وصول أحد عناصر الشبكة إلى مدينة السليمانية وبحوزته مبلغ يُقدّر بـ40 ألف دولار أمريكي، كان يعتزم ترويجه".

وأضافت أن "قوة من الأسايش تحركت لإلقاء القبض عليه فور وصوله، إلا أن المتهم رفض الامتثال وحاول مقاومة القوة الأمنية، ما أدى إلى إصـابـته خلال عملية الاعتقال، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وبيّنت المديرية أن "المتهم أُوقف وفق أحكام المادة (281) من قانون العقوبات العراقي"، مؤكدة "استمرار التحقيقات لكشف بقية المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".