الأمن الوطني يضبط مدير مؤسسة حكومية وموظفين بتهم الرشوة والفساد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاربعاء ( 18 شباط 2026 )، عن ضبط مدير مؤسسة حكومية وموظفين بتهم الرشوة والفساد.

وقال الجهاز في بيان، إن "قوة أمنية مشتركة من مديريَّتَي أمن المثنى والقادسية تمكّنت من إلقاء القبض على مدير إحدى المؤسسات الحكومية في محافظة المثنى متلبّساً بجريمة الرشوة، إذ ضُبط بحوزته مبلغ خمسة عشر مليون دينار عراقي طلبه من أحد المواطنين مقابل توقيع قرار".

وأضاف، أن "المحكمة المختصة قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات وفق المادة (307) من قانون العقوبات العراقي".

ولفت البيان في سياق متصل أن "المفارز الأمنية ألقت القبض على موظف آخر في المؤسسة ذاتها بتهمة ابتزاز المواطنين وطلب رشاوى مقابل إنجاز معاملاتهم"ـ مشيرا الى أنه "جرى ضبط شخص ينتحل صفة معقّب في مؤسسة الشهداء ببغداد، بعد أن نصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضُبط بحوزته مصوغات ذهبية تعود لإحدى الضحايا".

وتابع، أن "جميع المتهمين قد أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون".