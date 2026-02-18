الأخبار

الأمن الوطني يضبط مدير مؤسسة حكومية وموظفين بتهم الرشوة والفساد


أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاربعاء ( 18 شباط 2026 )، عن ضبط مدير مؤسسة حكومية وموظفين بتهم الرشوة والفساد.

وقال الجهاز في بيان، إن "قوة أمنية مشتركة من مديريَّتَي أمن المثنى والقادسية تمكّنت من إلقاء القبض على مدير إحدى المؤسسات الحكومية في محافظة المثنى متلبّساً بجريمة الرشوة، إذ ضُبط بحوزته مبلغ خمسة عشر مليون دينار عراقي طلبه من أحد المواطنين مقابل توقيع قرار".

وأضاف، أن "المحكمة المختصة قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات وفق المادة (307) من قانون العقوبات العراقي".

ولفت البيان في سياق متصل أن "المفارز الأمنية ألقت القبض على موظف آخر في المؤسسة ذاتها بتهمة ابتزاز المواطنين وطلب رشاوى مقابل إنجاز معاملاتهم"ـ مشيرا الى أنه "جرى ضبط شخص ينتحل صفة معقّب في مؤسسة الشهداء ببغداد، بعد أن نصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضُبط بحوزته مصوغات ذهبية تعود لإحدى الضحايا".

وتابع، أن "جميع المتهمين قد أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون".

بعد اظهار الجواهري "يقدم الشاي للسوداني".. توجيه بالتحقيق بالفيديو الاعلاني المسيء لـ"شاعر العرب الاكبر"
بسبب الإساءة للمرأة العراقية.. هيئة الإعلام والاتصالات تقرر منع بث مسلسل "حمدية"
التجارة تعلن خطة رقابية مزدوجة لاستقرار أسعار رمضان
الأمن الوطني يضبط مدير مؤسسة حكومية وموظفين بتهم الرشوة والفساد
عمليات بغداد توضح خطة تأمين رمضان وتتعهد بمنع استغلال المواطنين برفع الأسعار
العراق وروسيا يبحثان إبرام اتفاقية لتبادل المحكومين
تحقيقات تكشف مصادر تمويل داعش الارهابي بعد نقل مئات المجرمين من سوريا إلى العراق
وزارة التربية: اغلاق 50 معهداً وروضة أهلية في نينوى بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني
وزير العدل يؤكد أهمية تنظيم اتفاقية ثنائية مع روسيا لنقل المحكومين
محافظة نينوى: تعطيل الدوام يوم غد الخميس في تلعفر وسنجار
