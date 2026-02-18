وزارة التربية: اغلاق 50 معهداً وروضة أهلية في نينوى بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن اغلاق 50 معهداً وروضة أهلية في نينوى بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، حيث ذكرت الوزارة في بيان لها، انه "بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني العراقي، تم اغلاق (50) معهداً وروضة أهلية غير مجازة في نينوى ، ضمن حملة رقابية حازمة استندت إلى توجيهات معالي وزير التربية، وبمتابعة المدير العام محمد إبراهيم عبودي".

واضافت ان "الحملة جاءت بعد رصد مخالفات تمثلت بمزاولة النشاط التربوي من دون استحصال الموافقات الرسمية، حيث تم اغلاق المؤسسات المخالفة أصولياً، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحق أصحابها، مع إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة".

كما أكد المكتب "استمرار حملاتها الميدانية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني لضبط عمل المؤسسات الأهلية، ومنع أي تجاوز على التعليمات النافذة، بما يضمن حماية الطلبة والحفاظ على رصانة العملية التعليمية".