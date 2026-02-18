وزير العدل يؤكد أهمية تنظيم اتفاقية ثنائية مع روسيا لنقل المحكومين

أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأربعاء، أهمية تنظيم اتفاقية ثنائية مع روسيا لنقل المحكومين، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل، خالد شواني، استقبل في مبنى الوزارة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية العراق، ألبروس كوتراشيف، لبحث آفاق التعاون القانوني والعدلي بين البلدين الصديقين".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث إمكانية إبرام اتفاقية ثنائية لنقل المحكومين بين بغداد وموسكو ،لا سيما في ظل وجود عدد من النزلاء من الجنسية الروسية داخل المؤسسات الإصلاحية العراقية، فضلاً عن الذين تم نقلهم مؤخراً من الأراضي السورية ضمن إجراءات رسمية معتمدة بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكداً" أهمية تنظيم هذا الملف عبر اتفاقية قانونية واضحة وفق الضوابط المعتمدة".

بالمقابل، أعرب السفير الروسي عن "استعداد بلاده للمضي قدماً في إجراءات إبرام الاتفاقية، بما يشمل النزلاء الروس الموجودين في السجون العراقية"، مؤكداً "حرص روسيا الاتحادية على تطوير علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات، ولا سيما في الجوانب القانونية والعدلية".