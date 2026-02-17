مشادات كلامية بين الحلبوسي ونائبه الثاني فرهاد الأتروشي خلال التصويت على تثبيت رئيس أركان الجيش

حصلت مشادة كلامية بين رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي ونائبه الثاني فرهاد الاتروشي خلال تثبيت رئيس اركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الامير يارالله

ونشر فيديو اليوم اعتراض الاتروشي على امر التثبيت مدعيا ان رئاسة اركان الجيش تابعة للمكون الكردي ولكن الذي حصل ان البرلمان صوت بالاغلبية على امر تثبيت الفريق الركن يارالله مما اثار امتعاض الاتروشي واخذ بالصراخ بان القرار باطل حاول منع رئيس البرلمان من ضرب مطرقة البرلمان بالموافقة الا ان الحلبوسي قال له عدة مرات ( ايدك لك )

