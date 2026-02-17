إحباط تهريب ربع مليون حبة كبتاجون في صحراء الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء ( 17 شباط 2026 )، إحباط محاولة لتهريب وترويج كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في صحراء الأنبار، وضبط ما يقارب ربع مليون حبة من نوع "كبتاجون".

وذكرت المديرية، في بيان"، أن "العملية نفذتها مفارز قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الخامسة، استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني متواصل، وبالتنسيق مع شعبة مخدرات الرطبة".

وأضافت أن "الحبوب المخدرة كانت معدّة للتهريب باستخدام بالونات هوائية مزودة بأجهزة تتبع (GPS)، حيث تم إحكام السيطرة عليها قبل ترويجها داخل المحافظة".

وأكدت المديرية أنه "جرى تسليم المواد المضبوطة أصوليًا إلى الجهات المختصة"، مشيرةً إلى أن "العملية تأتي ضمن حملة أمنية واسعة تهدف إلى تجفيف منابع المخدرات وملاحقة المتورطين بها".

وشددت على "استمرار عملياتها الاستباقية، مؤكدة أن يدها ستبقى صارمة وحاسمة بوجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين".