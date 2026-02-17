الشيخ همام حمودي يدعو لتغليب المصلحة العامة وسرعة إكمال الاستحقاقات الدستورية

دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي لتغليب المصلحة العامة وسرعة إكمال الاستحقاقات الدستورية.

وذكر بيان لمكتبه أن ان الشيخ حمودي استقبل النائب جواد رحيم الساعدي، الأمين العام لحركة الجهاد والبناء، وبحثا مستجدات المشهد السياسي، ومخرجات الحوارات الوطنية على مسار تشكيل بقية السلطات.

وخلال اللقاء، اكد الشيخ حمودي ضرورة تغليب المصالح الوطنية العليا، وبناء توافقات مسؤولة تسرع من إكمال الاستحقاقات الدستورية بما يعزز الاستقرار السياسي ويحفظ إنسيابية أداء أجهزة الدولة، معتبراً ذلك ضرورة ملحة في ظل مايواجهه البلد من تحديات مختلفة، وما تشهده المنطقة من توترات.

وشدد الشيخ حمودي في الوقت نفسه على أهمية توحيد الجهود الوطنية وإدامة حالة الانسجام للانتقال إلى مرحلة جديدة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز ثقتهم بالنظام الديمقراطي الدستوري.