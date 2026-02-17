الاعرجي يجدد التأكيد على تعزيز الخطاب الوطني وترسيخ دعائم الاستقرار والسلم المجتمعي في سنجار

جدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي التأكيد على تعزيز الخطاب الوطني وترسيخ دعائم الاستقرار والسلم المجتمعي في سنجار.

وذكرت المستشارية في بيان ان الاعرجي استقبل السيد محمود الأعرجي رئيس تجمع شيعة سنجار ، وبحثا الأوضاع العامة في قضاء سنجار على كافة المستويات، وجدد الاعرحي التأكيد على تعزيز الخطاب الوطني وترسيخ دعائم الاستقرار والسلم المجتمعي .

وأشار إلى دور رجال الدين في التوعية وتثقيف المجتمع من خلال المنبر المسؤول ونبذ الخطاب المتطرف ودعم التعايش الأخوي .