اسماء اللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب العراقي

أدناه اسماء اللجان، بحسب ما ورد من الدائرة الاعلامية للمجلس:

1. اللجنة القانونية

2. اللجنة المالية

3. لجنة الأمن والدفاع

4. لجنة النزاهة

5. لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية

6. لجنة العلاقات الخارجية

7. لجنة الخدمات والإعمار

8. لجنة الكهرباء والطاقة

9. لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة

10. لجنة الاستثمار والتنمية

11. لجنة الصحة ومكافحة المؤثرات العقلية

12. لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف

13. لجنة النقل والاتصالات والحوكمة

14. لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار

15. لجنة التربية

16. لجنة التعليم العالي

17. لجنة الزراعة والموارد المائية والبيئة

18. لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والشباب والرياضة

19. لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية والعشائر

20. لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين

21. لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة

22. لجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني