بالتعاون مع الكويت .. الداخلية : احباط مخطط لشبكة مخدرات دولية وضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة

اعلنت وزارة الداخلية عن احباط مخطط لشبكة مخدرات دولية ، وضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة ، بالتعاون مع الكويت..

وذكرت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، في بيان ، انها نفذت ، بالتعاون والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دولة الكويت الشقيقة، عملية استخبارية أمنية نوعية، أسفرت عن إحباط مخطط لشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة.

واضافت :" تم خلال هذه العملية ضبط (314,000) ثلاثمائة واربعة عشر الف حبة مخدرة من نوع كبتاجون، كانت معدّة للتهريب ضمن نشاطات هذه الشبكة العابرة للحدود، وذلك نتيجة تبادل معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق ميداني عالي المستوى بين الجانبين".

واكدت وزارة الداخلية :" ان هذه العملية تعكس استمرار الضربات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة المختصة في مواجهة آفة المخدرات، وتجسد مستوى التعاون الأمني الإقليمي الفاعل في ملاحقة تجار السموم وتجفيف منابع تمويلهم"، مجددة التزامها الثابت بحماية المجتمع من خطر المخدرات، ومواصلة العمل الاستخباري والميداني لإحباط أي مخططات تستهدف أمن واستقرار المواطنين، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.