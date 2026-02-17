الأخبار

التربية تستعيد أكثر من 100 مليون دينار إلى خزينة الدولة في صلاح الدين


أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء ( 17 شباط 2026 )، استعادتها أكثر من 100 مليون دينار إلى خزينة الدولة في صلاح الدين.

وقال بيان للوزارة، إنها "تمكنت عبر المديرية العامة لتربية صلاح الدين، من استرداد (103) ملايين دينار عراقي إلى خزينة الدولة، بجهود لجنة التقاطع الوظيفي ومتابعة المدير العام أحمد سامي طاهر، في خطوة تعكس يقظة الأداء الإداري ودقة المتابعة المالية".

وأكدت أن "الالتزام الصارم بالقوانين والتعليمات النافذة والقرارات الصادرة عن وزارتي التربية والمالية، والعمل بروح الفريق الواحد بين الدوائر المختصة، أسهم بشكل مباشر في حماية المال العام وصيانة حقوق الدولة، بشكل يجسد نهجاً مؤسسياً قائماً على الانضباط والشفافية والمساءلة".

وأوضح أن "إجراءات التدقيق والمراجعة المستمرة، واعتماد آليات رقابية دقيقة، كان لها الدور الحاسم في كشف التقاطعات الوظيفية ومعالجتها وفق الأطر القانونية، الأمر الذي أثمر عن استرداد المبالغ وإعادتها إلى خزينة الدولة أصولياً".

وأشادت الوزارة بـ"الجهود المهنية التي بذلها العاملون في تربية صلاح الدين"، مؤكدة أن "صون المال العام يمثل أولوية ثابتة في عملها، وأنها ماضية في تعزيز كفاءة إدارة الموارد وترسيخ ثقافة النزاهة والحوكمة الرشيدة، بما يخدم المصلحة العليا للدولة ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات التربوية".

