نائب يطالب باستثناء منتسبي القوات الأمنية من قرار قطع الحصة التموينية


دعا النائب علي نهير السراي، اليوم الاحد ( 15 شباط 2026 )، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التراجع عن قرار قطع الحصة التموينية عن منتسبي الأجهزة الأمنية.

وقال النائب بحسب وثيقة  إنه "تردنا مناشدات كثيرة من منتسبي القوات الأمنية بكافة صنوفهم من الجيش والشرطة وباقي التشكيلات الأمنية بشان قطع الحصة التموينية لمن يزيد راتبه على المليون ونصف"، مشيرا الى أنه "بسبب ظروفهم القاهرة وما يوجهوه من مشاق وصعوبات الحياة، وتثميناً لعطائهم المتواصل وبما يسهم في رفع معنوياتهم وتحفيزاً على مواصلة أداء المهام الموكلة اليهم بروح وطنية عالية ونزاهة واخلاص".

مطالبا بـ"استثناء منتسبي القوات الأمنية بكافة التشكيلات وللملاكين المدني والعسكري من قطع الحصة التموينية لمن راتبه يزيد عن المليونين ونصف".

 

