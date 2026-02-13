البصرة.. إصابة 11 شخصا بعضهم بحالة حرجة في سباق سيارات

أفاد مصدر صحي، اليوم الجمعة، ( 13 شباط 2026 )، بتسجيل 11 إصابة جراء حادث تصادم وانقلاب خلال سباق للسيارات قرب المدينة الرياضية في محافظة البصرة.

وذكر المصدر أن "إحدى سيارات السباق انحرفت عن مسارها واتجهت نحو الجمهور مما أدى إلى انقلابها،" مبيناً، أن "الحادث تسبب بإصابة 11 شخصاً، من بينهم حالة واحدة حرجة جداً".

وأضاف المصدر، أن "السباق، الذي أقيم قرب المدينة الرياضية، شهد غياباً لإجراءات السلامة والأمان رغم تنظيمه تحت إشراف جهات رسمية".