الأمن الوطني يعلن إجراءات رادعة لمراقبة الأسعار خلال رمضان

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة ( 13 شباط 2026 )، عن سلسلة إجراءات رقابية جديدة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف حماية الأمن المعيشي للمواطنين ومنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.

وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في تصريح صحفي إن "جهاز الأمن الوطني وجّه كافة مديرياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان متابعة شاملة في عموم البلاد خلال الشهر الفضيل".

وأوضح أن "الإجراءات تركز على مراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، إلى جانب تنفيذ برنامج توعوي يدعو المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو استغلال عبر الخط الساخن (131)".

وأكد المتحدث أن "الجهاز شدّد على تجار الجملة بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة وعدم استغلال قدسية الشهر"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بالتنسيق مع القضاء والجهات القطاعية ذات العلاقة".