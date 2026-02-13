مصدر: اعتقال مسؤولين بكهرباء الكرخ لاختلاسهم 3 مليارات دينار

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس ( 12 شباط 2026 )، بأن هيئة النزاهة نفذت عملية اعتقال طالت مسؤولين في دائرة توزيع كهرباء بغداد/ الكرخ؛ بتهم اختلاس مبالغ مالية كبيرة.

وذكر المصدر ، أن "فريقاً من النزاهة داهم أمس الدائرة، واعتقل مدير مبيعات كهرباء الكرخ (ع.ج)، ومسؤول شعبة الحسابات الصناعية (أ.ك)، داخل مقر دائرة توزيع كهرباء الكرخ".

وأضاف أن "العملية شملت أيضاً اعتقال مدير القسم السابق (ع.ج)، ومسؤول الحسابات الصناعية السابق (م.ع)؛ وذلك على خلفية قضية اختلاس تتعلق بفروقات المبالغ الخاصة بمجمع بوابة العراق السكني".

ولفت المصدر إلى أن "المبالغ المختلسة بلغت 3 مليارات دينار"، مؤكداً أن "التحقيقات جارية وفق الإجراءات القانونية".

وتؤكد وكالة "بغداد اليوم" أن حق الرد مكفول لجميع الأطراف المعنية.