وزير الخارجية: المنطقة بأسرها تترقب نتائج المفاوضات الايرانية - الامريكية


شارك نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي عُقد تحت عنوان "مسارات السلام: الدور المتنامي لدول الخليج في حل النزاعات" وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2026.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، انه "نظم الاجتماع مركز الخليج للأبحاث، بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية والدفاع من مختلف الدول، فضلًا عن ممثلين عن شركات دولية بارزة وخبراء مختصين في الشؤون السياسية والأمنية".

وشهد الاجتماع "مناقشة عدد من المحاور الرئيسة، في مقدمتها المسارات المستقبلية للدبلوماسية الخليجية، وآليات التنسيق مع الفاعلين الدوليين والإقليميين، فضلًا عن استعراض التصورات المتعلقة بإدارة الأزمات، وتقييم فاعلية الدور الخليجي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي.

وفي مداخلة له خلال الاجتماع، استعرض الوزير "تطورات المشهد السياسي في العراق، ولا سيما مسار العملية الانتخابية والاستحقاقات الدستورية المرتبطة بتشكيل الحكومة، مؤكداً أهمية ترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية بما يدعم المسار الديمقراطي في البلاد".

كما تناول الوزير "تطورات الوضع الإقليمي، مشيراً إلى احتمالات التصعيد أو استمرار المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن المنطقة بأسرها تترقب نتائج هذه المفاوضات، نظراً لما قد يترتب على فشلها من مخاطر تصعيد محتمل واندلاع مواجهة عسكرية مرة أخرى" 

وأشار الوزير إلى "حساسية المرحلة الراهنة، وما تتطلبه من تكثيف الجهود الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار لتجنب المزيد من التوترات".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الحوارات الدولية الرامية إلى تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار.

آخر الاضافات
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
