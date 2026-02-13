الداخلية "تزف شهيداً" في البصرة وتطيح بـ 8 مطلوبين متورطين بالحادث

نعت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (13 شباط 2026)، استشهاد المفوض جبار موازي عبيد جوهر البوصالح أثناء أدائه واجبه الوطني في البصرة خلال مواجهة مع متهمين بقضية قتل مرتبطة بنزاع عشائري، فيما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على 8 متهمين بالحادث.

وقالت الوزارة في بيان : "ببالغ الحزن وعظيم الفخر، تنعى وزارة الداخلية استشهاد المفوض البطل (جبار موازي عبيد جوهر البوصالح) أحد منتسبي قيادة شرطة محافظة البصرة، الذي ارتقى شهيدًا أثناء أداء الواجب الوطني في قضاء القرنة، إثر تعرض قوة أمنية لإطلاق نار مباشر خلال تنفيذ عملية مداهمة بحق متهمين بقضية قتل على خلفية نزاع عشائري سابق".

وأضافت أن "شهيدنا جسد موقفًا بطوليًا وهو يؤدي واجبه في ملاحقة الخارجين عن القانون، مضحيًا بروحه دفاعًا عن أمن المواطنين وترسيخًا لهيبة الدولة"، مشيرة الى أن "هذه الدماء الطاهرة ستبقى وسام شرف على صدر المؤسسة الأمنية، ودافعًا لمواصلة طريق الحزم في مواجهة كل من يحاول زعزعة الاستقرار".

وبينت الوزارة أن "هذا الاعتداء الإجرامي أسفر عن إصابة ثلاثة من منتسبي فوج طوارئ شمال البصرة، حيث تم نقلهم فورًا إلى إحدى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج اللازم، وهم الآن تحت الرعاية الطبية، وحالتهم الصحية مستقرة ولله الحمد، وسط متابعة مستمرة من القيادات المعنية للاطمئنان على وضعهم الصحي".

وتابعت أنه "استكمالاً للإجراءات، باشرت القطعات الأمنية بحملة مداهمة وتفتيش واسعة في المنطقة التي وقع فيها الحادث، وأسفرت عن إلقاء القبض على ( 8 ) متهمين، من بينهم أربعة متهمين رئيسيين متورطين بشكل مباشر في الجريمة، فضلاً عن ضبط أربع بنادق وعجلة كانت تُستخدم في تنقلاتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليًا تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص".

وأكدت الداخلية حسب بيانها أن "الحملة ما زالت مستمرة لتعقب أي عناصر أخرى يثبت تورطها، وأنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يعتدي على القوات الأمنية أو يهدد أمن المواطنين"، مشددة على أن "هيبة الدولة وسيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن الرد سيكون حازمًا ورادعًا بحق كل من يحاول العبث بالأمن أو استخدام السلاح خارج إطار الدولة".