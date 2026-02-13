القضاء العراقي يعلن استلام 5704 متهمين من سجون سوريا

أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي أن العدد الكلي من المنتمين لكيان داعش الإرهابي والذي تم نقلهم من سجون سوريا بلغ 5704 متهمين يمثلون 61 دولة.

وأشار المركز الوطني إلى أن عدد العراقيين بلغ 467 وعدد العرب 4253، فيما بلغ عدد الاجانب غير العرب 983 متهماً، اما اكثر الاعداد فكان من الجنسية السورية 3543.

ولفت إلى أن أبرز الجنسيات الاجنبية فكانت من دول المانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا واسبانيا وسويسرا والدنمارك وبولندا وروسيا واوكرانيا، إضافة إلى استراليا وكندا والولايات المتحدة وجنوب افريقيا ونيوزلندا وبولندا والمملكة المتحدة.

ويذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصة بقضايا الإرهاب قد باشرت اجراءات الإستجواب بحق متهمي كيان داعش الإرهابي فور وصولهم لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، فيما تم إنتهاء مهمة نقل جميع المتهمين إلى العراق.