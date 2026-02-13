الأخبار

نظام جديد يضع درجات الطلبة بين أيدي أولياء الأمور


أوضحت وزارة التربية، اليوم الجمعة، تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى المتطورة من نظام إدارة المعلومات التربوية الالكتروني الجديد (EMIS).

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد للوكالة الرسمية ، إن "المرحلة الأولى من النظام الالكتروني الجديد شهدت انطلاقها بحضور سفير الاتحاد الأوروبي وممثل اليونسكو في العراق"، مبينًا أن "هذا التوجه يعكس الرغبة الجادة في تطوير النظام التعليمي العراقي العريق والتحول من التقدير والتخمين في البيانات إلى إدارة الكترونية دقيقة توفر بيانات واضحة لعمليات التخطيط، فضلًا عن تجاوز المشاكل السابقة المتعلقة بفقدان أو احتراق السجلات الورقية".

وأضاف أن "النظام يهدف إلى إحداث نقلة نوعية من خلال ربط ولي الأمر بالمدرسة مباشرة، حيث تصله تقارير الكترونية دورية عن درجات ابنه وتقييمات الكادر التعليمي"،

مشيرًا إلى أن "الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في التدريب والتأهيل، حيث تم تدريب 10 آلاف شخص من قبل ملاكات الوزارة، إضافة إلى 8 آلاف آخرين تم تدريبهم من قبل المنظمات الدولية والمعروفين بـ (جماعة نظام الأمس)، وهم متواجدون حاليًا في أغلب مدارس العراق لضمان دقة العمل".

وأوضح المتحدث الرسمي، أن "استقرار الدوام الرسمي في السنتين الأخيرتين وانطلاقه بمواعيد ثابتة (20-21 أيلول)، قلل من الحاجة للمطالبات الاستثنائية مثل "الدور الثالث" أو "تكييف المناهج"،

لافتاً إلى أن "الوزارة أطلقت مشروعا استراتيجياً لربط الوزير والمديرين العامين وإدارات المدارس والطلبة في منظومة معلوماتية موحدة، تهدف لبناء قاعدة بيانات شاملة تحدد الاحتياجات الفعلية من الملاكات والميزانيات، وتدقق في أعداد الكتب المطلوب طباعتها بناءً على أسماء الطلبة المسجلين بدقة، مع تصنيف المدارس وتحديد الأبنية المشتركة”.

وتابع السيد أن "الرؤية المستقبلية للوزارة قائمة على الأتمتة والتحول الرقمي لتمكينها من إدارة المنظومة التعليمية بشكل أفضل"، متوقعاً أن "تشهد السنوات الخمس المقبلة قفزة كبيرة في عمل الوزارة بفضل هذا الاستقرار المعلوماتي الدقيق".

