مصادر كردية .. الحزبين الكرديين اتفقا على مرشح رئاسة الجمهورية ولكن بسبب المالكي نفوا ذلك


شهدت الـ48 ساعة الماضية، حالة ارباك سياسي، عندما تم تسريب معلومات مؤكدة عن توصل الحزبين الكرديين "البارتي واليكتي" الى اتفاق سياسي حاسم لدعم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية فضلا عن توزيع المناصب بين الحزبين في بغداد واقليم كردستان، ليتم لاحقا نفي التوصل لاتفاق.

تشير المعلومات الى ان الحزبين الكرديين توصلا بالفعل لاتفاق نهائي، لكنهما لايريدان اعلانه، وذلك لكي لا يصلا الى لحظة عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، ففي حينها سيكون على الكرد تحمل مسؤولية "تكليف المالكي" والدخول كطرف متصادم مع ترامب الذي وضع فيتو على المالكي.

وبحسب المعلومات فإن الاتفاق نص على أن يكون مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية نزار آميدي هو المرشح الرسمي الوحيد للكرد في مجلس النواب، كما يتم منح الوزارة السيادية المقررة للكرد في الحكومة الاتحادية لحزب الاتحاد الوطني وكذلك منحهم ما بين 7 إلى 9 وزارات في حكومة الإقليم بشرط ألا يكون من ضمنها أي وزارة أمنية".

وكذلك ومن بين المناصب التي سيجري منحها لحزب الاتحاد الوطني، منصب رئيس برلمان كردستان ومنصب نائب رئيس الإقليم ونائب رئيس الحكومة في الإقليم، وهذا يعني أن منصب رئيس حكومة إقليم كردستان ومنصب رئيس الإقليم ستكون من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع منحهم أكثر من 11 وزارة في حكومة الإقليم، وفقا للمصادر.

وقالت المصادر السياسية الكردية إن أحد أسباب تأخير إعلان الاتفاق بشأن رئيس الجمهورية هو منح الوقت الكافي للإطار التنسيقي من أجل حسم ترشيح المالكي من عدمه، كما رجح نائب كردي، أن تتأخر عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة لما بعد عيد الفطر في حال استمرت الخلافات بشأن المالكي سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الرفض الاميركي،

غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك