التربية تعلن استثناء الوحدة الثامنة من امتحان اللغة الإنكليزية للسادس الإعدادي

اعلنت وزارة التربية، الاحد، استثناء الوحدة الثامنة من امتحان اللغة الإنكليزية للسادس الإعدادي لعام 2025–2026 حصراً.

وذكر بيان للوزارة، انه "أقرت هيئة الرأي في وزارة التربية، خلال جلستها الدورية برئاسة وزير التربية وكالة أحمد جاسم الأسدي، استثناء الوحدة الثامنة من مادة اللغة الإنكليزية لطلبة الصف السادس الإعدادي من الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2025–2026 حصرا، ليصبح المنهج مكوّناً من سبع وحدات بدلاً من 8".

وأكد البيان أن "القرار جاء استناداً إلى دراسة فنية وتربوية دقيقة للمنهج، بهدف تعزيز استقرار العملية الدراسية للطلبة ورفع مستوى تحصيلهم الأكاديمي، بما يضمن بيئة تعليمية متوازنة وفعّالة".