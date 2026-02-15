الداخلية تنفي وجود تجمعات لأشخاص أجانب للصيد في باديتي النخيب والسماوة

نفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ( 15 شباط 2026 )، الأنباء وجود تجمعات لأشخاص من دول مختلفة لصيد الصقور في باديتي النخيب والسماوة.

وذكر بيان للداخلية نفت فيه "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجمع لأشخاص بأعداد كبيرة من دول مختلفة بحجة الصيد في باديتي النخيب والسماوة داخل الأراضي العراقية،" مؤكدة أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً".

وأكدت، أن "موسم الصيد في العراق قد انتهى، ولا وجود لمثل هذه الأعداد في المناطق المذكورة". ودعت الداخلية "الجميع إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، واستقائها من مصادرها الرسمية حصراً".