مشعان الجبوري يتهم الحلبوسي بممارسة “سلوك مافيا” لفرض محافظ في صلاح الدين

اتهم السياسي العراقي مشعان الجبوري، اليوم الأحد ( 15 شباط 2026 )، ما وصفه بـ”سلوك المافيا” في إدارة المشهد السياسي داخل محافظة صلاح الدين، عادا أن ما يجري لا يمت إلى التنافس السياسي بصلة.

وقال الجبوري، في تدوينة، إن "ما يجري في صلاح الدين هو محاولة لفرض إرادة سياسية على أعضاء مجلس المحافظة"، متهما محمد الحلبوسي بالتلويح بأوراق ضغط متعددة، من بينها حلفاء مسلحون أو التهديد بفتح ملفات واجتثاث عبر علاقات مع جهات عليا.

وأضاف أن "الغاية من هذه الضغوط، هي فرض محافظ يتقاسم الموازنة مع جهات سياسية، وإبقاء المحافظة في دائرة الأزمات والفق.

وأكد الجبوري أن القوى الرافضة لهذا المسار ستتصدى لما وصفه بـ”العبث السياسي”، وستعمل على منعه، مشدداً على ضرورة أن يكون اختيار المحافظ وفق الأطر القانونية والإرادة الحقيقية لأعضاء المجلس، بعيداً عن الضغوط والتهديدات.

وتشهد محافظة صلاح الدين خلافات سياسية متصاعدة بشأن اختيار المحافظ وإدارة ملف الموازنة المحلية، في ظل انقسام داخل مجلس المحافظة بين قوى متنافسة.

وتأتي هذه التوترات ضمن سياق أوسع من التجاذبات التي تشهدها بعض الحكومات المحلية بعد تشكيلها، حيث تتداخل حسابات التحالفات السياسية مع ملفات الإدارة والتمويل، ما ينعكس أحياناً على استقرار الأداء الخدمي والتنفيذي في المحافظات.