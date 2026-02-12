النزاهة تؤلّف فريقاً للتحرّي في أسباب انهيار واجهة مول قيد الإنشاء بالزعفرانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس ( 12 شباط 2026 )، تأليف فريقٍ للتحرّي والتقصّي بشأن حادث انهيار واجهة مول قيد الإنشاء ضمن مجمّع سكني في منطقة الزعفرانية للوقوف على أسباب الحادث، وتحديد مدى وجود تقصير أو مخالفات في الإجراءات الفنية والإدارية وإجراءات السلامة المهنية.

وذكرت الهيئة في بيان أن "الفريق سيباشر أعماله بالتنسيق مع الجهات المختصة، عبر جمع المعلومات والوثائق ذات الصلة، والتحقّق من سلامة إجراءات الإحالة والتنفيذ والإشراف ومراجعة الموافقات الأصولية ومدى الالتزام بالضوابط الهندسية المعتمدة".

وأكدت أن "فريقها سيعمل على استكمال مهامه بالسرعة الممكنة، وأنها ستعلن نتائج أعمالها حال اكتمالها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت تقصيرها أو مسؤوليتها عن الحادث، حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحرصاً على رصانة الحركة العمرانية والمشاريع الاستثمارية، وعدم تعرّضها لأي تأثير سلبي".

وفي وقت سابق من، اليوم الخميس ( 12 شباط 2026 )، أفاد مصدر أمني، بانهيار واجهة مول قيد الإنشاء ضمن مجمع الزهراء السكني في منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "واجهة المول، الواقع على طريق معسكر الرشيد انهارت بشكل مفاجئ، دون معرفة الأسباب حتى الآن".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن أضرار مادية كبيرة بعدد من العجلات المتوقفة بالقرب من موقع الانهيار"، مؤكداً "عدم توفر معلومات حتى اللحظة بشأن وقوع إصابات بشرية".

وأشار المصدر إلى أن "الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه".