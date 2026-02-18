تحقيقات تكشف مصادر تمويل داعش الارهابي بعد نقل مئات المجرمين من سوريا إلى العراق

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء ( 18 شباط 2026 )، عن تسريبات تتعلق بنتائج التحقيقات الجارية مع مئات المتهمين بالإرهاب الذين نُقلوا مؤخراً من سجون في سوريا إلى العراق، مشيراً إلى معطيات جديدة بشأن آليات تمويل تنظيم داعش الارهابي.

وأبلغ المصدر إن النتائج الأولية تشير إلى أن التنظيم الارهابي اعتمد بشكل كبير على تجارة المخدرات، وتهريب الآثار، ونهب المواقع التاريخية كمصادر رئيسية لتمويل عملياته.

وأضاف أن التحقيقات، عبر تقاطع المعلومات، أفضت إلى نتائج مهمة تسهم في فهم آليات عمل التنظيم، لافتاً إلى أن نشاط داعش الارهابي لم يقتصر على الأراضي السورية، بل امتد عبر خلايا في دول أخرى، مع استمرار كشف معلومات جديدة تتعلق بالأحداث التي أعقبت حزيران 2014 في العراق.

وأشار المصدر إلى أن حجم المعلومات التي جُمعت يشكل قاعدة بيانات كبيرة يمكن الاستفادة منها في تتبع شبكات التمويل، وفهم البنية التنظيمية والأنشطة التي اعتمدها التنظيم خلال السنوات الماضية.

وتواصل الأجهزة الأمنية العراقية تحقيقاتها مع عناصر متهمة بالانتماء إلى تنظيم داعش الارهابي، في إطار جهود تفكيك شبكات الدعم والتمويل، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى منع إعادة تشكل الخلايا النائمة داخل البلاد.