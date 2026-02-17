وزير الداخلية يكلف مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة أسعار السوق مع قرب حلول شهر رمضان

أعلن وزير الداخلية،عبد الأمير الشمري،اليوم الثلاثاء،عن تكليف مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة أسعار السوق مع قرب حلول شهر رمضان، حيث ذكر بيان للوزارة،أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري كلف المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بمتابعة أسعار السوق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك".

كما اضاف ،أن" المديرية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومراقبة الأسواق من خلال مفارز خاصة".