العامري والشيخ الخزعلي يؤكدان أهمية توحيد المواقف بين القوى السياسية

أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، و الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أهمية التنسيق وتوحيد المواقف بين القوى السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لمنظمة بدر في بيان،أن "الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد ،اليوم الجمعة، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بحضور الهيئة القيادية للمنظمة،

واستهل اللقاء بتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قبل بحث آخر تطورات المشهدين السياسي والمحلي فضلا عن استعراض الطروحات المعتمدة داخل الإطار التنسيقي بشأن استكمال ما تبقى من الاستحقاقات الدستورية".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين القوى السياسية وتوحيد المواقف بما يسهم في إنضاج الحلول المطروحة".