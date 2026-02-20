الأخبار

وثيقة تكشف كواليس صفقة المناصب في صلاح الدين بعد انتخاب الزهوان محافظاً


كشفت وثيقة جرى تداولها في منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، ( 20 شباط 2026 )، عن اتفاق سياسي بين حزبي الجماهير الوطنية وتقدم لتقاسم المناصب الإدارية في محافظة صلاح الدين، مقابل دعم انتخاب مرشح حزب تقدم لمنصب المحافظ.

وتضمنت الوثيقة المسربة تفاصيل الاتفاق الذي يقضي بتزكية مرشحين محددين لشغل مناصب قيادية في المحافظة، بالإضافة إلى وضع آلية لتقسيم المناصب الإدارية في قضاء طوزخورماتو بين الطرفين".

وأشارت الوثيقة إلى "وضع سقف زمني محدد بـ 30 يوماً لتنفيذ كافة التعيينات والالتزامات الواردة في الاتفاق، لضمان تمرير التشكيلة الإدارية الجديدة في المحافظة".

في جلسة اعتبرها كثيرون مفصلية لمسار مجلس محافظة صلاح الدين بعد الانتخابات الأخيرة، صوّت المجلس، أمس الخميس ( 19 شباط 2026 )، على اختيار هيثم الزهوان محافظاً، في نتيجة قلبت معادلة الأرقام التي كانت ترجّح كفّة تحالف عزم بزعامة مثنّى السامرائي على حساب تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، قبل أن تكشف الساعات التي سبقت التصويت عن تفاهمات وتحولات خفية في المواقف.

الزهوان، وهو مرشّح تحالف تقدم، حصد 9 أصوات من أصل 15، في جلسة تنافس فيها 32 مرشحاً على المنصب، ضمن سباق محتدم بين الأقطاب السنية، مع حضور لافت للأطراف الكردستانية التي تمتلك مقعدين في المجلس (مقعد للاتحاد الوطني وآخر للحزب الديمقراطي)، ما جعلها بيضة القبان في لحظة الحسم. أمام هذه المخرجات، انفجرت داخل تحالف عزم موجة غضب واتهامات بالخيانة والغدر من قبل بعض الأعضاء والحلفاء، تُرجمت بسلسلة تغريدات ومواقف وبيان تنظيمي.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايضاح من التربية بشأن حريق اندلع في اعدادية الصناعة ببغداد
خطيب جمعة النجف الاشرف: ليس من مصلحة احد ان تشتعل المنطقة
وثيقة تكشف كواليس صفقة المناصب في صلاح الدين بعد انتخاب الزهوان محافظاً
مرشح مستقل لمنصب رئيس الجمهورية يؤكد ان التدخل الخارجي عمق الأزمة السياسية في العراق
مقتل واصابة سبعة اشخاص بمشاجرة جنوب الحلة
القبض على متهمين بالسرقة والإحراق وبث التهديد المسلح في بغداد
اعتقال شخص بحوزته فيديوهات مخلة يبتز يها المواطنين بالديوانية
اكثر من 20 الف ارهابي سجين يفرون من مخيم الهول .. واجهتهم ثلاث دول بينها العراق
الرصد الزلزالي: تسجيل هزة أرضية في محافظة ديالى
وزارة العمل: نؤكد التزامنا بترسيخ مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك