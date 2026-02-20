وثيقة تكشف كواليس صفقة المناصب في صلاح الدين بعد انتخاب الزهوان محافظاً

كشفت وثيقة جرى تداولها في منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، ( 20 شباط 2026 )، عن اتفاق سياسي بين حزبي الجماهير الوطنية وتقدم لتقاسم المناصب الإدارية في محافظة صلاح الدين، مقابل دعم انتخاب مرشح حزب تقدم لمنصب المحافظ.

وتضمنت الوثيقة المسربة تفاصيل الاتفاق الذي يقضي بتزكية مرشحين محددين لشغل مناصب قيادية في المحافظة، بالإضافة إلى وضع آلية لتقسيم المناصب الإدارية في قضاء طوزخورماتو بين الطرفين".

وأشارت الوثيقة إلى "وضع سقف زمني محدد بـ 30 يوماً لتنفيذ كافة التعيينات والالتزامات الواردة في الاتفاق، لضمان تمرير التشكيلة الإدارية الجديدة في المحافظة".

في جلسة اعتبرها كثيرون مفصلية لمسار مجلس محافظة صلاح الدين بعد الانتخابات الأخيرة، صوّت المجلس، أمس الخميس ( 19 شباط 2026 )، على اختيار هيثم الزهوان محافظاً، في نتيجة قلبت معادلة الأرقام التي كانت ترجّح كفّة تحالف عزم بزعامة مثنّى السامرائي على حساب تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، قبل أن تكشف الساعات التي سبقت التصويت عن تفاهمات وتحولات خفية في المواقف.

الزهوان، وهو مرشّح تحالف تقدم، حصد 9 أصوات من أصل 15، في جلسة تنافس فيها 32 مرشحاً على المنصب، ضمن سباق محتدم بين الأقطاب السنية، مع حضور لافت للأطراف الكردستانية التي تمتلك مقعدين في المجلس (مقعد للاتحاد الوطني وآخر للحزب الديمقراطي)، ما جعلها بيضة القبان في لحظة الحسم. أمام هذه المخرجات، انفجرت داخل تحالف عزم موجة غضب واتهامات بالخيانة والغدر من قبل بعض الأعضاء والحلفاء، تُرجمت بسلسلة تغريدات ومواقف وبيان تنظيمي.