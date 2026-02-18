وزيرة المالية تستقبل سفيري كوريا الجنوبية وفلسطين لدى بغداد

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاربعاء ( 18 شباط 2026 )، أن الحكومة العراقية تولي اهتماماً كبيراً لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الرصينة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة بما يحقق مصالح العراق المشتركة ويخدم التنمية الوطنية.

وذكر إعلام الوزارة في بيان أن "الأخير استقبلت سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير آفاق التعاون في المجالات المالية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف البيان أن "الجانبان استعرضا طبيعة الشراكة الاستراتيجية القائمة وأهمية تفعيل التبادل الخبراتي في مجالات أتمتة الأنظمة المصرفية والمالية".

وأكدت سامي أن "الشركات الكورية الجنوبية تمتلك خبرات واسعة تجعلها شريكاً أساسياً في تنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الإعمار والبنى التحتية الكبرى، مشيرةً إلى استمرار الوزارة في تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير كفاءة الإدارة المالية للدولة وفق المعايير الدولية الحديثة".

من جانبه، أعرب السفير الكوري "عن تقديره لجهود وزارة المالية في تذليل التحديات أمام الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً حرص سيئول على ترسيخ علاقاتها مع العراق ودعم التوجهات الحكومية الرامية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع حضور الشركات الكورية في مختلف القطاعات الحيوية".

وفي سياق متصل استقبلت سامي سفيرة دولة فلسطين لدى العراق، حيث جرى بحث مجمل العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بآفاق التعاون في المجالات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة وفقاً للبيان "على الموقف المبدئي والراسخ للعراق تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على أن الوزارة تعمل جاهدة على ترجمة التوجيهات الحكومية المتعلقة بتقديم كافة أشكال المساندة الممكنة لدعم الشعب الفلسطيني وتذليل العقبات التي قد تواجه العمل المشترك بين الجانبين".

من جهتها، استعرضت السفيرة الفلسطينية واقع العلاقات الثنائية معبرةً عن الثناء والتقدير للدعم اللامحدود الذي تقدمه بغداد في مختلف المحافل الدولية، كما أشادت بدور وزارة المالية العراقية في تنظيم وتنسيق الملفات ذات الاهتمام المتبادل بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وتابعت انه "جرى الاتفاق على استمرار التنسيق المباشر بين المكتبين المعنيين في الوزارة والسفارة لمتابعة تنفيذ المقررات والاتفاقيات المبرمة وضمان ديمومة التواصل الفعال بما يعكس عمق الروابط التاريخية التي تربط العراق بفلسطين".