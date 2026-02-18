عاجل : مكتب السيد السيستاني: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان
الأخبار

وزيرة المالية تستقبل سفيري كوريا الجنوبية وفلسطين لدى بغداد


أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاربعاء ( 18 شباط 2026 )، أن الحكومة العراقية تولي اهتماماً كبيراً لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الرصينة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة بما يحقق مصالح العراق المشتركة ويخدم التنمية الوطنية.

وذكر إعلام الوزارة في بيان أن "الأخير استقبلت سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير آفاق التعاون في المجالات المالية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف البيان أن "الجانبان استعرضا طبيعة الشراكة الاستراتيجية القائمة وأهمية تفعيل التبادل الخبراتي في مجالات أتمتة الأنظمة المصرفية والمالية".

وأكدت سامي أن "الشركات الكورية الجنوبية تمتلك خبرات واسعة تجعلها شريكاً أساسياً في تنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الإعمار والبنى التحتية الكبرى، مشيرةً إلى استمرار الوزارة في تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير كفاءة الإدارة المالية للدولة وفق المعايير الدولية الحديثة".

من جانبه، أعرب السفير الكوري "عن تقديره لجهود وزارة المالية في تذليل التحديات أمام الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً حرص سيئول على ترسيخ علاقاتها مع العراق ودعم التوجهات الحكومية الرامية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع حضور الشركات الكورية في مختلف القطاعات الحيوية".

وفي سياق متصل استقبلت سامي سفيرة دولة فلسطين لدى العراق، حيث جرى بحث مجمل العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بآفاق التعاون في المجالات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة وفقاً للبيان "على الموقف المبدئي والراسخ للعراق تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على أن الوزارة تعمل جاهدة على ترجمة التوجيهات الحكومية المتعلقة بتقديم كافة أشكال المساندة الممكنة لدعم الشعب الفلسطيني وتذليل العقبات التي قد تواجه العمل المشترك بين الجانبين".

من جهتها، استعرضت السفيرة الفلسطينية واقع العلاقات الثنائية معبرةً عن الثناء والتقدير للدعم اللامحدود الذي تقدمه بغداد في مختلف المحافل الدولية، كما أشادت بدور وزارة المالية العراقية في تنظيم وتنسيق الملفات ذات الاهتمام المتبادل بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وتابعت انه "جرى الاتفاق على استمرار التنسيق المباشر بين المكتبين المعنيين في الوزارة والسفارة لمتابعة تنفيذ المقررات والاتفاقيات المبرمة وضمان ديمومة التواصل الفعال بما يعكس عمق الروابط التاريخية التي تربط العراق بفلسطين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المرور تؤيد تسقيط الموديلات القديمة للسيارات وتوضح آلية التطبيق
الداخلية تعلن عن عملية نوعية في "حمص السورية" انتهت باعتقال تاجري مخدرات وضبط 400 حبة كبتاجون
وزيرة المالية تستقبل سفيري كوريا الجنوبية وفلسطين لدى بغداد
بعد اظهار الجواهري "يقدم الشاي للسوداني".. توجيه بالتحقيق بالفيديو الاعلاني المسيء لـ"شاعر العرب الاكبر"
بسبب الإساءة للمرأة العراقية.. هيئة الإعلام والاتصالات تقرر منع بث مسلسل "حمدية"
التجارة تعلن خطة رقابية مزدوجة لاستقرار أسعار رمضان
الأمن الوطني يضبط مدير مؤسسة حكومية وموظفين بتهم الرشوة والفساد
عمليات بغداد توضح خطة تأمين رمضان وتتعهد بمنع استغلال المواطنين برفع الأسعار
العراق وروسيا يبحثان إبرام اتفاقية لتبادل المحكومين
تحقيقات تكشف مصادر تمويل داعش الارهابي بعد نقل مئات المجرمين من سوريا إلى العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك