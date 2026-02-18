عمليات بغداد: رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمحطة "كهرباء المثنى" في الحبيبة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمحطة "كهرباء المثنى" في منطقة الحبيبة شرقي العاصمة.

وذكر إعلام القيادة في بيان :أنه"تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وللتخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل الزخم المروري ، رفعت قيادة عمليات بغداد ن من خلال الجهد الهندسي ، الكتل الكونكريتية المحيطة بمحطة المثنى الكهربائية / مديرية نقل الطاقة الوسطى الكائنة في منطقة "الحبيبية" مقابل ملعب المدينة شرقي العاصمة ، ونقلها الى "موقع الرزم" خارج حدود العاصمة".

واضاف:" ان ذلك يأتي من اجل بغداد اجمل وخالية من الكتل الكونكريتية".