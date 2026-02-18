فيحان: شهر رمضان فرصة لتعزيز قيم التسامح والتكافل ونبذ العنف والكراهية

هنأ النائب الاول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، الشعب العراقي والامة الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك..

واكد فيحان ، في بيان لمكتبه الاعلامي :" ان هذه المناسبة العظيمة تمثل فرصة لتعزيز قيم التسامح والتكافل ونبذ العنف والكراهية"، داعيًا إلى التكاتف من اجل حماية الشعوب الآمنة ورفض الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق الأبرياء.

واشار الى :"ان السلام العادل والاستقرار يتطلبان إرادة جماعية ومواقف إنسانية صادقة"، معربًا عن أمله بان يحمل رمضان بشائر الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة والعالم .