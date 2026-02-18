عاجل : مكتب السيد السيستاني: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان
رئيس مجلس النواب يؤكد لرئيس اركان الجيش دعمه لكل ما يسهم في الارتقاء بالمؤسسة العسكرية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن درس مصر وكامب ديفيد.. ما جناه التطبيع مع العدو وعبره المستفادة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول جزيرة إبستين وسقوط القناع عن منظومة الظلم والجور
مقتل شخص واصابة اخر باستهداف طائرة مسيرة عجلة في السليمانية
عمليات بغداد: رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمحطة "كهرباء المثنى" في الحبيبة
وزير الداخلية يؤكد حرص وزارة الداخلية على توفير الأجواء الآمنة خلال الشهر الفضيل
فيحان والعامري يؤكدان ضرورة استمرار الحوار السياسي لاستكمال الاستحقاقات الوطنية
فيحان: شهر رمضان فرصة لتعزيز قيم التسامح والتكافل ونبذ العنف والكراهية
عملية امنية مشتركة في ديالى لملاحقة فلول داعش الارهابي
المرور تؤيد تسقيط الموديلات القديمة للسيارات وتوضح آلية التطبيق
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
