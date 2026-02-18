وزير الداخلية يؤكد حرص وزارة الداخلية على توفير الأجواء الآمنة خلال الشهر الفضيل

اكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، حرص الوزارة على توفير الاجواء الآمنة للمواطنين، وتأمين المساجد والجوامع والمراقد الدينية والاسواق وجميع الفعاليات المرتبطة بالشهر الكريم، بما يضمن اداء الشعائر بكل طمأنينة وسكينة.

وقال الشمري، في بيان :"بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، اتقدم باسمى آيات التهاني والتبريكات الى ابناء شعبنا العراقي الكريم، والى جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، سائلًا المولى عزّ وجلّ ان يجعله شهر خيرٍ وبركةٍ وامنٍ واستقرار على وطننا العزيز".

واضاف :" ان شهر رمضان يمثل محطة ايمانية عظيمة لتعزيز قيم التسامح والتكافل والتراحم، وفرصةً لترسيخ روح المسؤولية والانضباط واحترام القانون، بما يعكس الصورة الحضارية لمجتمعنا الاصيل".

وتابع، "إذ نستقبل هذا الشهر الفضيل، تؤكد وزارة الداخلية حرصها على توفير الاجواء الآمنة للمواطنين، وتأمين المساجد والجوامع والمراقد الدينية والاسواق وجميع الفعاليات المرتبطة بالشهر الكريم، بما يضمن اداء الشعائر بكل طمأنينة وسكينة".

واختتم بالقول: "نسأل الله تعالى ان يحفظ العراق واهله، وان يعيد هذا الشهر المبارك علينا جميعًا بالخير واليُمن والبركات"