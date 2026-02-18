فيحان والعامري يؤكدان ضرورة استمرار الحوار السياسي لاستكمال الاستحقاقات الوطنية

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان والامين العام لمنظمة بدر هادي العامري ، ضرورة استمرار الحوار السياسي لاستكمال الاستحقاقات الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان :" ان فيحان التقى العامري، اليوم الاربعاء ، وتم خلال اللقاء ، بحث مستجدات المشهد المحلي والحراك السياسي المرتبط بحسم الاستحقاقات الوطنية، وتبادل وجهات النظر حول طبيعة التحديات الحالية وانعكاساتها على واقع البلاد".

واكد الطرفان أهمية اعتماد رؤى متوازنة تكفل صون المصالح الوطنية العليا وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

كما اكدا ضرورة استمرار الحراك والحوار السياسي البناء لاستكمال ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية، بما يدعم مسارات الاصلاح ويلبي تطلعات المواطنين ..وشددا على أهمية توحيد الرؤى الوطنية وتعزيز مناخ التفاهم بين القوى السياسية إزاء التحديات والملفات ذات الأولوية.

واشار فيحان والعامري الى :" ان المرحلة الراهنة تتطلب مواقف مسؤولة تعزز الثقة بمؤسسات الدولة وتمهد لبلورة حلول رصينة تواكب متطلبات المرحلة وتحفظ المكتسبات الوطنية، وترسخ حالة الاستقرار في البلاد وتخدم المصلحة العليا"./