عملية امنية مشتركة في ديالى لملاحقة فلول داعش الارهابي

أعلنت قيادة عمليات ديالى في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء ( 18 شباط 2026 )، أطلاق امنية مشتركة بين الحشد والقوات الأمنية في ديالى لملاحقة فلول داعش الارهابي.

وقال القيادة في بيان إنها "أطلقت اليوم عملية أمنية مشتركة بالتنسيق مع القوات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية في محافظة ديالى".

وأضافت أن "العملية جاءت بمحورين وبإشراف ميداني مباشر من قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، حيث شملت تنفيذ دهم وتفتيش في غابات وزور منطقتي أبو كرمة والمخيسة المحاذيتين للضفة الجنوبية لنهر ديالى".

وتابعت، أن "العملية تنفذ بمشاركة قطعات من الجيش والشرطة الاتحادية، وتهدف إلى منع أي محاولات لفلول تنظيم داعش لإنشاء أوكار أو فتح مضافات أو إعادة التمركز في تلك المناطق".