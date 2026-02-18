عاجل : مكتب السيد السيستاني: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان
الأخبار

الداخلية تعلن عن عملية نوعية في "حمص السورية" انتهت باعتقال تاجري مخدرات وضبط 400 حبة كبتاجون


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، اعتقال تاجري مخدرات وضبط 400 حبة كبتاجون في عملية نفذت في مدينة حمص السورية.

وذكر بيان للوزارة، أنه "في إطار التعاون الأمني المشترك وتبادل المعلومات الاستخبارية مع الجمهورية العربية السورية، تم تنفيذ عملية نوعية في محافظة حمص، بعد انتقال مفرزة مختصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الأراضي السورية، وبالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في الجانب السوري".

وقد أسفرت العملية، وفق البيان، عن "إلقاء القبض على متهمين اثنين من عناصر شبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات، وضبط بحوزتهما (400,000) أربعمائة ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون، كانت معدّة للتهريب ضمن نشاط عابر للحدود".

واكدت وزارة الداخلية أن "هذه العملية تأتي ضمن سياق الضربات الاستباقية المتواصلة ضد شبكات تهريب المخدرات، وتجسد مستوى التنسيق العالي والتعاون الفاعل بين الأجهزة المختصة في البلدين، بما يعزز الأمن الإقليمي ويجفف منابع هذه الآفة الخطيرة".

وشددت الوزارة على "استمرارها في ملاحقة تجار السموم أينما وجدوا، وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، حفاظاً على أمن المجتمع وحمايةً للأجيال من مخاطر المخدرات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المرور تؤيد تسقيط الموديلات القديمة للسيارات وتوضح آلية التطبيق
الداخلية تعلن عن عملية نوعية في "حمص السورية" انتهت باعتقال تاجري مخدرات وضبط 400 حبة كبتاجون
وزيرة المالية تستقبل سفيري كوريا الجنوبية وفلسطين لدى بغداد
بعد اظهار الجواهري "يقدم الشاي للسوداني".. توجيه بالتحقيق بالفيديو الاعلاني المسيء لـ"شاعر العرب الاكبر"
بسبب الإساءة للمرأة العراقية.. هيئة الإعلام والاتصالات تقرر منع بث مسلسل "حمدية"
التجارة تعلن خطة رقابية مزدوجة لاستقرار أسعار رمضان
الأمن الوطني يضبط مدير مؤسسة حكومية وموظفين بتهم الرشوة والفساد
عمليات بغداد توضح خطة تأمين رمضان وتتعهد بمنع استغلال المواطنين برفع الأسعار
العراق وروسيا يبحثان إبرام اتفاقية لتبادل المحكومين
تحقيقات تكشف مصادر تمويل داعش الارهابي بعد نقل مئات المجرمين من سوريا إلى العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك