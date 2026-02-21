رئيس تحالف العزم : القائم بالأعمال الأمريكي لوّح بإجراءات قد تطال أشخاصاً ومؤسسات.. والقرار بيد الإطار

كشف رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم السبت (21 شباط 2026)، عن مضمون رسالة نقلها القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ببغداد، تتعلق بطريقة تعامل واشنطن مع الحكومة العراقية المقبلة في حال عدم توافقها مع معايير الشراكة بين الجانبين.

وقال السامرائي في حديث متلفز إن القائم بالأعمال الأمريكي "تحدّث عن مخاوف موجودة، وحزمة إجراءات سوف تُتخذ تجاه البلد، وقال لنا بالحرف إنّ للولايات المتحدة الحق، بحكم شراكتها، أن تختار شكل التعامل مع شركائها وحلفائها".

وأوضح السامرائي أن الحديث لم يقتصر على العقوبات التقليدية، مضيفاً: "العقوبات أحياناً تكون على أشخاص وأفراد، وربما تمتد لتطال مؤسسات حكومية، والرسالة كانت واضحة بأنّ الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الشراكة مع العراق، لكن هذه الشراكة تُبنى على شروط ومعايير بالنسبة لهم ولنا، ونحن أحرار في خياراتنا ضمن سيادتنا".

وبيّن السامرائي أن الرسالة الأمريكية لخصها القائم بالأعمال بعبارة "لنا خياراتنا ولكم خياراتكم"، مشدداً على أن "القضية اليوم ليست بيد القوى السنية أو المجلس السياسي للمكوّن السني، بل القرار عند الإطار التنسيقي، فهو من يحسم شكل الحكومة المقبلة وطبيعة المرشح لرئاسة الوزراء".