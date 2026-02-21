قيادة الشرطة الاتحادية تنفي فتح باب التعيين على ملاكها

نفت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، ما تم تداوله عبر أحد المقاطع المصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يتضمن دعوة مزعومة للتقديم على التعيين على ملاك القيادة، مؤكدة عدم صحة ما ورد فيه جملةً وتفصيلاً.

وذكرت القيادة في بيان:" ان المقطع المتداول مزيف ولا يمتّ للحقيقة بصلة، داعيةً المقاتلين والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه المحاولات التي تهدف إلى اختراق الحسابات وجذب التفاعل والتعليقات بطرق مضللة".

وأضافت:" أن شعبة الأمن السيبراني في مقر القيادة تتابع الموضوع عن كثب، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول استغلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي للإساءة أو التضليل".