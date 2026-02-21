الاستخبارات العسكرية: القبض على 11 تاجراً ومروجاً للمخدرات في بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ، اليوم السبت، القبض على (11) تاجر ومروج للمخدرات في العاصمة بغداد، حيث ذكرت المديرية في بيان، انه "بعد معلومات استخبارية دقيقة لقسم الاستخبارات والامن تمكنت عناصر الاستخبارات العسكرية في المفارز المشتركة من الإطاحة بـ(11) تاجرا ومروجا للمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد"، وتابعت، ان "الملقى القبض عليهم يشكلون شبكات توزيع تنشط في عدد من مناطق العاصمة، مؤكدة : "تسليمهم مع المواد التي ضبط بحوزتهم إلى الجهات المعنية أصوليا".



