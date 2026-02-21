العراق يدين تصريحات للسفير الامريكي لدى الكيان الصهيوني

أعربت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن إدانة تصريحات سفير أمريكي تضمنت سيطرة الكيان الصهيوني على منطقة الشرق الأوسط باكمله، تعد أمراً مقبولاً مؤكدة أن هذه التصريحات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان أنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة واستنكارها البالغ للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكيان الصهيوني، والتي تضمنت أن سيطرة الكيان الصهيوني على منطقة الشرق الأوسط بأكملها يمكن أن تكون أمراً مقبولاً".

وأضافت، أن "مثل هذه التصريحات تمثل تجاوزاً خطيراً، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل مساساً بسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، فضلاً عما تحمله من تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة."

وشددت الوزارة على موقف جمهورية العراق الثابت والداعم لسيادة الدول، ورفض أي سياسات أو ممارسات تقوم على الهيمنة أو فرض الأمر الواقع، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين