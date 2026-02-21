الأخبار

العراق يدين تصريحات للسفير الامريكي لدى الكيان الصهيوني


أعربت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن إدانة تصريحات سفير أمريكي تضمنت سيطرة الكيان الصهيوني على منطقة الشرق الأوسط باكمله، تعد أمراً مقبولاً مؤكدة أن هذه التصريحات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان أنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة واستنكارها البالغ للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكيان الصهيوني، والتي تضمنت أن سيطرة الكيان الصهيوني على منطقة الشرق الأوسط بأكملها يمكن أن تكون أمراً مقبولاً".

وأضافت، أن "مثل هذه التصريحات تمثل تجاوزاً خطيراً، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل مساساً بسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، فضلاً عما تحمله من تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة."

وشددت الوزارة على موقف جمهورية العراق الثابت والداعم لسيادة الدول، ورفض أي سياسات أو ممارسات تقوم على الهيمنة أو فرض الأمر الواقع، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
