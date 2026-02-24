وزارة الصحة تؤكد تطوير خدمات علاج الأورام في البلاد

أكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الثلاثاء، تطوير خدمات علاج الأورام في العراق، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "برعاية وحضور وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، رئيس مجلس السرطان، أقامت وزارة الصحة الندوة الوطنية السنوية لمكافحة السرطان، اليوم الثلاثاء الموافق 24 شباط ، بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة السرطان، بحضور الوكيل الفني هاني العقابي، والأمين العام لمجلس السرطان تحسين الربيعي، وعدد من المديرين العامين، ومديري الأقسام، ومديري مراكز الأورام، ومسؤولي عيادات الكشف المبكر عن السرطان وعدد من المختصين والجهات ذات العلاقة".

وأضافت أن "الندوة شهدت إعلان نتائج تقرير التسجيل السرطاني العراقي لعام 2024، وعرض التقييم السنوي لبرنامج الكشف المبكر عن السرطان لعام 2025، إلى جانب محاضرة علمية قدمتها، مديرة شعبة الوقاية والسيطرة المبكرة على أمراض السرطان في مجلس السرطان سرى ياسين عبد، حول استراتيجية السيطرة على السرطان في العراق للأعوام (2026–2030)، ودور برامج الكشف المبكر في تقليل نسب الإصابة، وتحسين فرص الشفاء، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين".

وأكد الحسناوي خلال الندوة، بحسب البيان، أن "الوزارة حققت تقدماً مهماً في تطوير خدمات علاج الأورام، من خلال توفير مراكز العلاج الشعاعي في جميع المحافظات لأول مرة، وتنفيذ حملات توعوية وطنية للكشف المبكر عن السرطان، ولا سيما سرطان الثدي، بالتعاون مع مجلس السرطان ودائرة الأمور الفنية والشركة العامة لتسويق الأدوية ودائرة الصحة العامة".

كما لفت إلى "السعي لإدخال عيادات الكشف المبكر ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز برامج الدعم النفسي والعلاج التكاملي للمرضى" ،مشيدًا بـ"جهود الملاكات الطبية والصحية العاملة في الوزارة ومؤسساتها الصحية".

بالمقابل، استعرض الأمين العام لمجلس السرطان تحسين الربيعي "جهود المجلس في تطوير برامج الوقاية، وتعزيز خدمات الكشف المبكر، وتحسين مسارات العلاج".