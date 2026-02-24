إدارة سجن الناصرية توزّع نتائج النصف الأول من السنة الدراسية للمتوسطة بحضور ذوي النزلاء

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، ان سجن الناصرية يوزّع نتائج النصف الأول من السنة الدراسية للمتوسطة، إذ ذكرت الوزارة في بيان، انه "برعاية وزير العدل خالد شواني، تم تنظيم إدارة سجن الناصرية المركزي مراسم توزيع نتائج نصف السنة الدراسية للعام الدراسي 2025–2026 لطلبة مدرسة متوسطة إرادة التغيير داخل السجن".

واضافت انه "جرى توزيع النتائج بحضور مدير القسم حسين أحمد بنية، ومدير المدرسة والكادر التدريسي، إضافةً إلى عدد من ذوي النزلاء، حيث سادت أجواء إيجابية عكست الاهتمام الكبير بالعملية التعليمية ودعم الطلبة وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم الدراسية".

كما اكدت ان "العدد الكلي للطلبة بلغ (24 ) طالباً، موزعين بواقع (14) طلاب في الصف الأول المتوسط و(10 ) طلاب في الصف الثاني المتوسط، فيما بلغت نسبة النجاح 100%"، موضحة ان "هذه الخطوة تاتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل ودائرة الإصلاح العراقية لتعزيز البرامج التعليمية والتأهيلية داخل المؤسسات الإصلاحية، إيماناً بأهمية التعليم في بناء الإنسان وإعادة تأهيله وتهيئته للاندماج الإيجابي في المجتمع".