مديرية المرور العامة: افتتاح الجسر العنكبوتي الأسبوع المقبل

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن مقترح لتقليل الزخم المروري بشكل عام في جميع المحافظات، فيما أشارت الى أن افتتاح الجسر العنكبوتي الأسبوع المقبل سيسهم في تقليل الزخم المروري، حيث ذكر مدير إعلام وعلاقات المديرية، العقيد حيدر الوائلي للوكالة الرسمية، إن "مديرية المرور العامة لديها مقترح لتقليل الزخم المروري بشكل عام في المحافظات ومراكز المدن، وهو تسجيل سيارة مقابل تسقيط أخرى، وكذلك هناك مجموعة من المقترحات الأخرى، مثل النقل الجماعي وفتح شوارع جديدة واكمال حولي بغداد، ومن ثم رفع هذه المقترحات إلى الجهات المعنية".

وأضاف أن "اعداداً كبيرة من السيارات تدخل يومياً إلى العاصمة بغداد أسهمت في زيادة الزخم المروري"، مشيراً إلى أن "مديرية المرور تعمل ليلاً ونهاراً على تنظيم حركة السير، إذ تشارك الكوادر الإدارية في تنظيم حركة السير والمرور في شوارع العاصمة وتسحب الكثافات الممكنة منها".

كذلك أكد أن "فتح الطرق وإدامتها مستمرة من قبل كوادر وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد، وكذلك تعمل مديرية المرور العامة مع الجهات المعنية لتنظيم حركة السير والمرور في الشوارع".

كما اشار إلى أن "الجسر العنكبوتي سيتم إكماله وافتتاحه خلال الأسبوع المقبل، ما سيسهم في تقليل الزخم المروري".