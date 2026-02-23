لأول مرة.. التربية تطلق خدمة إلكترونية بشأن نتائج اعتراضات الامتحانات

أعلنت وزارة التربية، اليوم الإثنين، ( 23 شباط 2026 )، عن إطلاق المرحلة الأولى لخدمة إلكترونية حديثة عبر تطبيق "سوبر كي" لأول مرة بتاريخها.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن "الخدمة تُمكّن الطلبة من إرسال واستلام نتائج اعتراضاتهم على الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي الحالي بكل سهولة وسرعة، دون الحاجة للتنقل أو الانتظار الطويل".

ودعت التربية بحسب البيان "الطلبة إلى الاستفادة من الخدمة عبر التطبيق الرسمي من خلال تحميله وإرسال الاعتراض واستلام النتيجة إلكترونياً".