وزير الخارجية لنظيره الأردني: العراق ملتزم بالقانون الدولي والاتفاقات المبرمة مع الكويت

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، لنظيره الاردني ايمن الصفدي، ان العراق ملتزم بالقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والاتفاقات الثنائية المبرمة بين العراق والكويت.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، بحث اليوم الاثنين الموافق 23 شباط 2026، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، عدداً من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أطر التعاون القائم بينهما".

كما تناول الجانبان، وفق البيان، "تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لتكريس الأمن والاستقرار، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور المستمر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وجرى خلال الاتصال أيضاً "بحث موقفي العراق والكويت بشأن إيداع الخرائط، حيث أكد فؤاد حسين التزام العراق بالقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والاتفاقات الثنائية المبرمة بين العراق والكويت".