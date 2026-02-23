الاتصالات تفرض أجور خدمة بنسبة 20% على شركات الإنترنت والكابل الضوئي والأرصدة

أصدرت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، ( 23 شباط 2026 )، توجيهاً يقضي بفرض أجور خدمة بنسبة 20% على تعبئة الرصيد للهواتف والإنترنت، وذلك استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء.

وذكرت وثيقة صادرة عن مديرية البنى التحتية للاتصالات والمعلوماتية، موجهة إلى شركة إيرثلنك والشركات المنفذة لعقود (FTTH) والخدمات الضوئية، تلقتها "بغداد اليوم"، أنه "إشارة إلى الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء المرقم 1083 لسنة 2025، والتي نصت على إعادة العمل بفرض أجور خدمة بمقدار 20% على تعبئة الرصيد للتلفونات والإنترنت، سواء منها الكارتات أم من خلال التطبيقات الإلكترونية".

وأضافت الوثيقة أن "وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات تتوليان مسؤولية جبايتها وتسويتها مع شركات الاتصالات والإنترنت شهرياً، وإيداع مبالغها بحساب وزارة المالية".