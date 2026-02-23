الأخبار

الأعرجي وحسين يبحثان تطورات الإقليم ويؤكدان دور العراق في خفض التصعيد


بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين ( 23 شباط 2026 )، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، أهمية دور الدبلوماسية العراقية في خفض التصعيد بالمنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان، أن "الأخير التقى وزير الخارجية فؤاد حسين واستعرض الجانبان، آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب التأكيد على أهمية دور الدبلوماسية العراقية في خفض التصعيد بالمنطقة".

وأشاد الأعرجي "بالدور المميز الذي تقوم به وزارة الخارجية العراقية في الانفتاح والتعاطي مع الملفات والقضايا الحساسة في المنطقة، مؤكداً على ضرورة استمرار مساعي العراق للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويجنب المنطقة والعالم تداعيات اتساع رقعة الصراع".

