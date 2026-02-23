الأخبار

جهاز الأمن الوطني يحبط مخطط الغش التجاري في البصرة قبل وصوله إلى المستهلكين


أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الإثنين ( 23 شباط 2026 )، تنفيذ ضربة استباقية أسفرت عن إحباط مخطط للغش التجاري في محافظة البصرة قبل وصول المواد المخالفة إلى المستهلكين.

وذكر الجهاز في بيان أن "العملية جاءت في إطار جهود حماية المستهلك، واستندت إلى معلومات استخبارية دقيقة أعقبتها موافقات قضائية أصولية"، مضيفا أن "مفارز مديرية أمن البصرة التابعة للجهاز تمكنت من مداهمة مخزن كبير داخل مركز المحافظة، كان يستخدم لخزن وإعادة تجهيز مواد منتهية الصلاحية تمهيداً لطرحها في الأسواق".

وأوضح البيان أن "المداهمة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من ماء الراديتر وسائل التبريد وزيوت محركات السيارات التالفة والمنتهية الصلاحية، حيث كان يُعاد تعبئتها أو التلاعب بتواريخ صلاحيتها بغية تسويقها على أنها صالحة للاستخدام".

وأشار إلى أن "مجموع المواد المضبوطة بلغ (35,475) لتراً، أي ما يعادل أكثر من (35) طناً من السوائل والزيوت التي كانت مهيأة للتداول التجاري بصورة غير قانونية، في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك"، مبينا أنه "تم إلقاء القبض على متهمين اثنين داخل المخزن، وتأمين المواد المضبوطة لدى طرف ثالث أصولياً، والتحفظ على المتهمين في مقر المديرية وفق أحكام المادة (10) من قانون حماية المستهلك، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

وأكدت مديرية "أمن البصرة استمرار حملاتها لملاحقة المتلاعبين في الأسواق"، مشددة على أن "حماية المواطن من الغش التجاري تمثل أولوية لا تقبل التهاون".

